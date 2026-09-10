Informations pratiques

Exposition « Fragile » par l’Association Artzimut 19 et 20 septembre Hôtel de Guînes Pas-de-Calais

Nombre d’accès limité à 80 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fragile explore la manière dont les artistes répondent aux traces du temps et aux dégradations du patrimoine, entre réparation, transformation, effacement ou révélation, afin d’inventer de nouvelles formes de mémoire contemporaine.

Hôtel de Guînes 2 Rue des Jongleurs, 62000 Arras, France Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 51 26 95 L’édifice est contemporain de la reconstruction de l’an-cienne abbaye de Saint-Vaast, et son édification a débuté en 1738.

La résidence citadine de la famille de Guînes a été conçue en U comme son modèle pari-sien, entre cour et jardin. Elle s’ouvre sur une élégante cour pavée.

Aujourd’hui l’hôtel de Guînes est un des hauts lieux culturels arrageois. L ‘édifice accueille notamment le DiDouDa Festival et des artistes pour différentes expositions et manifestations.

_Fragile_ explore la manière dont les artistes répondent aux traces du temps et aux dégradations du patrimoine, entre réparation, transformation, effacement ou révélation, afin d’inventer de formes…

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