Exposition « FRAGILITY : beauté et fragilité du vivant », IRIDAT Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau, Le Puy-en-Velay

Exposition « FRAGILITY : beauté et fragilité du vivant » 11 avril – 31 octobre IRIDAT Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau Haute-Loire

Tarifs :

• Participation libre pour les particuliers

• Visites audioguidées : 2 €

• Groupes de plus de 10 personnes : 3,50 €

• Visites audioguidées pour les groupes : 4,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T09:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Titre de l’exposition :

« FRAGILITY »

Thème :

« Beauté et fragilité du vivant »

Dates de l’exposition :

Du 11 avril 2026 au 31 octobre 2026

(Fermeture le 01 mai, le 14 juillet et le 15 aout)

Horaires :

• Du lundi au vendredi : 9 h – 17 h 30 (avril à octobre 2026)

• Samedi : 9 h 30 – 16 h (Juillet et août : 9 h 30 – 17 h 30)

Démonstrations :

Du lundi au vendredi uniquement à 10 h 30, 14 h 30 et 15 h 30.

Le samedi, uniquement pour les groupes de plus de 10 personnes, sur rendez-vous pris un mois à l’avance.

IRIDAT Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau 44 rue Raphaël 43000 LE PUY EN VELAY Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 02 01 68 http://ladentelledupuy.com

Titre de l’exposition :

©Robin Faure