Exposition Fragment CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Exposition Fragment

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-03-28

Elena Veran Caron, originaire de Ciboure et aujourd’hui basée à Bruxelles, présente, dans le cadre de l’exposition Fragment , le fruit de ses recherches autour des femmes ramendeuses du port de Saint-Jean-de- Luz & Ciboure.

À travers une déambulation mêlant installations, œuvres textiles, archives sensibles et collectes documentaires, l’artiste nous invite à explorer l’histoire de ces femmes qui réparaient les filets de pêche, l’empreinte qu’elles ont laissée sur le territoire, tout en interrogeant leur effacement des mémoires collectives. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com

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English : Exposition Fragment

L’événement Exposition Fragment Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque