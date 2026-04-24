Carsac-Aillac

Exposition Fragments de beauté

Médiathèque Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-01

La médiathèque de Carsac-Aillac présente l’exposition Fragments de beauté de Lorans Glisoni, de mai à juin 2026 à Laurans. Une exploration artistique sensible autour de l’harmonie et du lien. Renseignements sur place.

La médiathèque de Carsac-Aillac accueille l’exposition Fragments de beauté de Lorans Glisoni, présentée de mai à juin 2026 à Laurans. À travers ses compositions, l’artiste propose une exploration sensible et intime, où chaque élément assemblé révèle une harmonie cachée née de la rencontre et du lien.

Une invitation à porter un nouveau regard sur les formes, les textures et les émotions, dans un cadre culturel accessible à tous.

Renseignements auprès de la médiathèque de Carsac-Aillac. .

Médiathèque Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Fragments de beauté

The Carsac-Aillac media library presents the exhibition Fragments de beauté by Lorans Glisoni, from May to June 2026 at Laurans. A sensitive artistic exploration of harmony and connection. Information on site.

L’événement Exposition Fragments de beauté Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du pays de Fénelon