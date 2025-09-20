Exposition « Fragments de vies à Beynac autrefois » Mairie de Beynac Beynac

Exposition « Fragments de vies à Beynac autrefois » 20 et 21 septembre Mairie de Beynac Haute-Vienne

Gratuit. Ouvert à tous. Accessible PMR.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette exposition est organisée grâce au prêt généreux de plusieurs habitants de la commune.

Elle vous permettra d’admirer différents objets, tels que des cartes postales, une carte géographique, des photos anciennes, des barbichets, des échantillons de dentelles, des affiches de la Seconde Guerre mondiale, etc.

Vous pourrez également accéder à l’église du Sacré-Cœur, exceptionnellement ouverte au public pour ces journées. D’époque récente, puisqu’elle fut construite en 1893, vous serez surpris d’entrer dans ce monument de style néogothique, à l’allure imposante pour la taille de la commune.

Un flyer sera mis à votre disposition pour vous fournir notamment des informations sur quelques éléments cultuels de l’église.

Mairie de Beynac 29 Rue de la Croix des Combes, 87700 Beynac Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 83 94 75 25

La visite est libre et ouverte à tous. Parking sur place.

Madame Suzanne Lautrette © Madame Danielle Chouviat