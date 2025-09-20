Exposition « Fragments et Métamorphoses » à la chapelle de Corbelin Chapelle de Corbelin La Chapelle-Saint-André

Exposition « Fragments et Métamorphoses » à la chapelle de Corbelin 20 et 21 septembre Chapelle de Corbelin Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition Fragments et Métamorphoses à la chapelle de Corbelin. En utilisant comme écrin la chapelle de Corbelin, les artistes Mireille Vautier et Raluca Draniceanu se sont intéressées aux multiples états d’un lieu, d’un objet, d’une image.

Mireille Vautier a choisi d’imaginer ce que lui évoquent les états successifs de cette chapelle : des souvenirs d’humanité, de reliques, de paysages. Des fragments que la mémoire recompose et transforme parfois. Ce thème, depuis longtemps au centre de ses préocupations, est représenté ici par un travail terminé récemment qui comprend 113 photos, 1 vidéo-projection de 26 minutes et un recueil des photos accompagné d’un court texte racontant la genèse du projet. Celui-ci sera accompagné de quelques objets (de petites dimensions), posés sur des socles ou suspendus.

Pour Raluca Draniceanu, les diverses transformations de la chapelle évoquent des mémoires à temps multiples : la mémoire et l’oubli, l’inscription et l’effacement. Image de ce permanent changement, la ruine de la chapelle est devenue une demeure pour un arbre qui s’élance au centre de sa nef. Reprenant cette métaphore du commencement, elle a visualisé, à l’intérieur de la chapelle, une forêt plus ou moins fictive. Des œuvres en papier côtoient un ensemble de sculptures, l’ensemble est nommé « Futaie ». Constitué d’arbustes, de branches ou de liens de lierre (sculptés, peints ou gravés) enveloppés parfois d’un léger voile de cire, il recompose avec la métamorphose architecturale du lieu et interpelle les souvenirs.

Chapelle de Corbelin 58210 La Chapelle Saint-André La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 29 15 30 https://mairie-lachapellesaintandre.fr/ La Chapelle de Corbelin est située sur le territoire de la commune de La Chapelle Saint-André dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne Franche-Comté.

La Chapelle de Corbelin est une chapelle paroissiale de la seigneurie de Corbelin, elle est placée sous le vocable de Notre-Dame de septembre. L’église est située sur le flanc d’une colline. Elle est composée d’une seule nef terminée par un chevet plat.

Elle est bâtie au XIXe siècle en plan rectangulaire, avec saillie du clocher carré. Celui-ci est percé sur ses quatre faces de baie simple, il est coiffé d’une toiture pyramidale couverte de petites tuiles plates en terre cuite. La chapelle de Corbelin servira d’église au fief de Corbelin. L’édifice est à chevet plat, du type cistercien, percé de trois fenêtres en lancette sans meneaux, il comprend une nef voûtée et un clocher carré renforcé par de puissants contreforts.

La création de la paroisse a lieu en 1240. L’ancienne chapelle au style très dépouillé a conservé quelques témoignages architecturaux caractéristiques du XIIIe siècle. C’est l’ancienne église paroissiale du site sidérurgique de Corbelin. Corbelin a perdu son titre pendant la révolution au profit de la Commune de la Chapelle Saint-André. La célébration du culte s’effectue dans la chapelle jusqu’au VIIIe siècle. Elle sera utilisée comme bâtiment agricole jusqu’à la fin du XXe siècle.

Elle a été restaurée de 1995 à 1998 par la caisse départementale des monuments et des sites de la Nièvre (Camosine). Les éléments protégés sont l’église de Corbelin (ancienne) : inscription par arrêté du 27 mars 1992. Par la D19, route de Menou.

© Raluca Draniceanu & Mireille Vautier