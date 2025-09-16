Exposition Franchement, les quartiers nord Amiens

Exposition Franchement, les quartiers nord

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Gratuit

Début : 2025-09-16 18:00:00

fin : 2025-10-07

2025-09-16 2025-10-01 2025-10-07 2025-10-08

Caimi & Piccini.

Caimi et Piccini capturent l’humanité singulière derrière l’exil.

Dans le cadre d’une résidence portée par Diaphane, les artistes Caimi et Piccini se sont installés dans le quartier Nord pour aller à la rencontre de familles migrantes et documenter leur quotidien.

Avec le soutien de l’association Coallia, qui accompagne ces personnes dans leur parcours d’intégration, ils ont réalisé une série de portraits sensibles. A travers ces visages singuliers, les deux artistes rendent hommage aux parcours personnels et offrent un regard différent sur l’exil.

Vernissage mardi 16 septembre à 18h30.

Visite guidée mardi 7 octobre à 18h.

Visite pic-nic mercredi 8 octobre à 12h30.

Conférence par Cécile Welker (directrice artistique des Safra’Numériques) mercredi 1er octobre à 18h.

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

