Exposition Franchement, les quartiers nord Amiens
Exposition Franchement, les quartiers nord Amiens mardi 16 septembre 2025.
Exposition Franchement, les quartiers nord
3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16 18:00:00
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-09-16 2025-10-01 2025-10-07 2025-10-08
Caimi & Piccini.
Caimi et Piccini capturent l’humanité singulière derrière l’exil.
Dans le cadre d’une résidence portée par Diaphane, les artistes Caimi et Piccini se sont installés dans le quartier Nord pour aller à la rencontre de familles migrantes et documenter leur quotidien.
Avec le soutien de l’association Coallia, qui accompagne ces personnes dans leur parcours d’intégration, ils ont réalisé une série de portraits sensibles. A travers ces visages singuliers, les deux artistes rendent hommage aux parcours personnels et offrent un regard différent sur l’exil.
Vernissage mardi 16 septembre à 18h30.
Visite guidée mardi 7 octobre à 18h.
Visite pic-nic mercredi 8 octobre à 12h30.
Conférence par Cécile Welker (directrice artistique des Safra’Numériques) mercredi 1er octobre à 18h.
PHOTOS. 0 .
3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Franchement, les quartiers nord Amiens a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS