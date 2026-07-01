Informations pratiques

Laizy

Exposition, Francine RENS, peintures et Chantal BINARD, papier mâché

Moulin de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Francine RENS, artiste peintre, et Chantal BINARD, jardinière/céramiste,

toutes deux habitantes de La Comelle, exposeront leurs œuvres au Moulin de Chazeu.

-Francine présentera des peintures où, comme toujours, la flamboyance de certaines de ses toiles côtoiera celles où calme et sérénité s’expriment en de doux camaïeux.

-Chantal illustrera avec différents matériaux céramiques, papiers mâchés, papier japonais sa passion pour la terre, les fleurs et la lumière. .

Moulin de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67

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English : Exposition, Francine RENS, peintures et Chantal BINARD, papier mâché

L’événement Exposition, Francine RENS, peintures et Chantal BINARD, papier mâché Laizy a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)