Exposition, Francine RENS, peintures et Chantal BINARD, papier mâché Laizy
samedi 25 juillet 2026 · Laizy
Informations pratiques
Laizy
Exposition, Francine RENS, peintures et Chantal BINARD, papier mâché
Moulin de Chazeu Laizy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Francine RENS, artiste peintre, et Chantal BINARD, jardinière/céramiste,
toutes deux habitantes de La Comelle, exposeront leurs œuvres au Moulin de Chazeu.
-Francine présentera des peintures où, comme toujours, la flamboyance de certaines de ses toiles côtoiera celles où calme et sérénité s’expriment en de doux camaïeux.
-Chantal illustrera avec différents matériaux céramiques, papiers mâchés, papier japonais sa passion pour la terre, les fleurs et la lumière. .
Moulin de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67
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English : Exposition, Francine RENS, peintures et Chantal BINARD, papier mâché
L’événement Exposition, Francine RENS, peintures et Chantal BINARD, papier mâché Laizy a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)