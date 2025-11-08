Exposition Francis Hallé Rue des Religieuses Marmande

Exposition Francis Hallé Rue des Religieuses Marmande samedi 8 novembre 2025.

Exposition Francis Hallé

Rue des Religieuses Chapelle des Annonciades Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-08

fin : 2025-12-07

2025-11-08

Exposition de croquis de Francis Hallé, Botaniste, Biologiste, Dendrologue, Initiateur de l’association Francis Hallé pour la forêt primaire.

L’association Nos Arbres en Ville organise

Vernissage le samedi 8 novembre à 12h.

Pour les scolaires, en semaine sur rendez-vous au 06 84 35 80 86. .

Rue des Religieuses Chapelle des Annonciades Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 35 80 86

English : Exposition Francis Hallé

Exhibition of sketches by Francis Hallé, Botanist, Biologist, Dendrologist, Initiator of the Francis Hallé Association for Primary Forests.

German : Exposition Francis Hallé

Ausstellung von Skizzen von Francis Hallé, Botaniker, Biologe, Dendrologe und Initiator des Vereins Francis Hallé für den Primärwald.

Italiano :

Mostra di schizzi di Francis Hallé, botanico, biologo, dendrologo e fondatore dell’Associazione Francis Hallé per le Foreste Primarie.

Espanol : Exposition Francis Hallé

Exposición de bocetos de Francis Hallé, botánico, biólogo, dendrólogo y fundador de la Asociación Francis Hallé para los Bosques Primarios.

