Exposition Franck Barret au Musée du Pays Foyen art brut Musée du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Exposition Franck Barret au Musée du Pays Foyen art brut Musée du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande samedi 20 septembre 2025.

Exposition Franck Barret au Musée du Pays Foyen art brut

Musée du Pays Foyen 142 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

À la découverte de l’œuvre de Franc Barret Art brut en argile

Plongez dans l’univers singulier de Franc Barret, artiste autodidacte s’inscrivant dans le courant de l’art brut.

Son travail se distingue par des sculptures en argile grandeur nature, représentant des personnages et événements marquants, parfois inspirés de la mémoire collective, parfois issus de son imaginaire.

À travers cette présentation, découvrez une œuvre puissante et touchante, à la frontière entre art populaire et expression personnelle. .

Musée du Pays Foyen 142 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 70 35 34

English : Exposition Franck Barret au Musée du Pays Foyen art brut

German : Exposition Franck Barret au Musée du Pays Foyen art brut

Italiano :

Espanol : Exposition Franck Barret au Musée du Pays Foyen art brut

L’événement Exposition Franck Barret au Musée du Pays Foyen art brut Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-09-04 par OT du Pays Foyen