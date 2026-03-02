Exposition François Leproux

Châteaumeillant Cher

Début : Samedi 2026-04-01 09:30:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

2026-04-01

Exposition feutre fin

François Leproux expose à l’Office de Tourisme Berry Grand Sud. Autodidacte, il découvre en 2017 sa voie artistique et croque le Berry avec finesse au feutre fin sur Bristol et Kraft. Une immersion sensible dans son univers précis et chaleureux. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89

English :

Fine felt exhibition

