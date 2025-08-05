Exposition: François Vigorie-Sculpter la transparence (Galerie du Théâtre) Brive-la-Gaillarde

Exposition: François Vigorie-Sculpter la transparence (Galerie du Théâtre) Brive-la-Gaillarde mardi 5 août 2025.

Exposition: François Vigorie-Sculpter la transparence (Galerie du Théâtre)

Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30

Venez découvrir les trente ans d’activité de ce verrier contemporain si attaché à la Corrèze et dont la mémoire est régulièrement mise à l’honneur par son association familiale.

Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Esplanade Bernard-Murat 19100 Brive. Entrée libre. .

Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Exposition: François Vigorie-Sculpter la transparence (Galerie du Théâtre)

German : Exposition: François Vigorie-Sculpter la transparence (Galerie du Théâtre)

Italiano :

Espanol : Exposition: François Vigorie-Sculpter la transparence (Galerie du Théâtre)

L’événement Exposition: François Vigorie-Sculpter la transparence (Galerie du Théâtre) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-26 par Brive Tourisme