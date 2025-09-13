Exposition Françoise Raveneau Brécy

Exposition Françoise Raveneau Brécy samedi 13 septembre 2025.

Exposition Françoise Raveneau

Route des Templiers Brécy Cher

Les Amis de la Chapelle de Francheville vous invite à découvrir les oeuvres de Françoise Raveneau ! Explorez l’univers de l’artiste peintre Françoise Raveneau et participez aux ateliers du week-end (14h00 17h00 réservation conseillée).

Dotée d’une formation scientifique, Françoise Raveneau, artiste installée au nord de Bourges, a développé une acuité particulière pour l’observation et une capacité à saisir l’instant présent comme source d’inspiration. Ses toiles, réalisées à l’acrylique et travaillées à l’aide de multiples outils couteaux, chiffons et autres séduisent par leurs couleurs vibrantes qui captent le regard et invitent le visiteur à prolonger la découverte. Son parcours artistique s’est enrichi grâce aux ateliers de Muriel Cayet, peintre coloriste et art-thérapeute à Mareuil-sur-Arnon, auprès de qui elle a pu affiner et approfondir sa pratique. .

Route des Templiers Brécy 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 07 29 48

English :

Les Amis de la Chapelle de Francheville invites you to discover the works of Françoise Raveneau! Explore the world of painter Françoise Raveneau and take part in the weekend workshops (2:00 pm 5:00 pm booking recommended).

German :

Les Amis de la Chapelle de Francheville lädt Sie ein, die Werke von Françoise Raveneau zu entdecken! Erkunden Sie die Welt der Malerin Françoise Raveneau und nehmen Sie an den Workshops des Wochenendes teil (14:00 17:00 Uhr Reservierung empfohlen).

Italiano :

Gli Amici della Cappella di Francheville vi invitano a scoprire le opere di Françoise Raveneau! Esplorate il mondo della pittrice Françoise Raveneau e partecipate ai laboratori del fine settimana (14.00-17.00 si consiglia la prenotazione).

Espanol :

Los Amigos de la Capilla de Francheville le invitan a descubrir las obras de Françoise Raveneau Explore el universo de la pintora Françoise Raveneau y participe en los talleres de fin de semana (de 14:00 a 17:00 h se recomienda reservar).

