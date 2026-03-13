Exposition Françoise Riva Montpon-Ménestérol
mardi 10 novembre 2026 · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Exposition Françoise Riva
Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-10
Exposition Françoise Riva – Dans le cadre du Salon du Livre
Création de livres réalisés à la main, paysages ou motifs abstraits, collages…à la Médiathèque
05 53 82 30 54 .
Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54
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English : Exposition Françoise Riva
L’événement Exposition Françoise Riva Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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