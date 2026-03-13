Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

Exposition Françoise Riva

Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-10

Exposition Françoise Riva – Dans le cadre du Salon du Livre

Création de livres réalisés à la main, paysages ou motifs abstraits, collages…à la Médiathèque

05 53 82 30 54 .

Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54

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English : Exposition Françoise Riva

L’événement Exposition Françoise Riva Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord