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AGENDA · Montpon-Ménestérol

Exposition Françoise Riva Montpon-Ménestérol

mardi 10 novembre 2026 · Montpon-Ménestérol

Exposition Françoise Riva Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Adresse
Médiathèque
Ville
24700 Montpon-Ménestérol
Département
Dordogne
Tarif

Montpon-Ménestérol

Exposition Françoise Riva

Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-10

Exposition Françoise Riva – Dans le cadre du Salon du Livre
Création de livres réalisés à la main, paysages ou motifs abstraits, collages…à la Médiathèque
05 53 82 30 54   .

Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54 

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English : Exposition Françoise Riva

L’événement Exposition Françoise Riva Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord

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