Exposition Frans Masereel, un art entre révolte et rêverie Musée de l’Image Épinal

Exposition Frans Masereel, un art entre révolte et rêverie

Musée de l'Image 42 bis Quai de Dogneville Épinal Vosges

Début : Vendredi 2026-02-14

fin : 2026-08-31

2026-02-14 2026-07-01 2026-09-01

De son vivant internationalement célébré, le Belge Frans Masereel (1889-1972) doit aujourd’hui être redécouvert. Son art est multiple, l’homme étant un humaniste engagé dans les luttes de son temps, la recherche d’un art de combat et la représentation d’un monde à pacifier. Il est depuis toujours reconnu pour ses gravures sur bois, indépendantes ou illustrant de nombreux livres, tels ceux de ses amis Stefan Zweigou Romain Rolland. La réédition régulière de quelques-unes de ses histoires en images sans paroles il est le créateur du roman graphique sans texte dès 1918 a contribué à ne pas totalement l’oublier.

Si Masereel possédait bien des planches d’imagerie d’Épinal, c’est surtout sa pratique de la traditionnelle gravure sur bois, destinée à un large public, qui a orienté ce choix. Cette exposition est aussi l’occasion de découvrir d’autres facettes de l’artiste qui a également dessiné, peint, travaillé pour la presse et l’édition, pour les arts décoratifs.

C’est donc à un artiste complet que le musée de l’Image ouvre ses portes du 14 février au 20 septembre 2026.Tout public

Musée de l'Image 42 bis Quai de Dogneville Épinal 88000 Vosges Grand Est

Internationally celebrated during his lifetime, Belgian artist Frans Masereel (1889-1972) now needs to be rediscovered. His art is multifaceted, the man being a humanist committed to the struggles of his time, the search for a fighting art and the representation of a world to be pacified. He has always been renowned for his wood engravings, which stand alone or illustrate numerous books, such as those by his friends Stefan Zweig and Romain Rolland. The regular reprinting of some of his wordless picture stories he was the creator of the textless graphic novel as early as 1918 has helped to ensure that he is not totally forgotten.

While Masereel did own a number of Epinal plates, it was above all his practice of traditional wood engraving, aimed at a wide audience, that guided this choice. This exhibition is also an opportunity to discover other facets of the artist, who also drew, painted, worked for the press and publishing houses, and in the decorative arts.

From February 14 to September 20, 2026, the Musée de l?Image opens its doors to a complete artist.

