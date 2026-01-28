Exposition Freddie Mercury, ne dis jamais adieu Espace Hôtel de Lagoy Saint-Rémy-de-Provence

Exposition Freddie Mercury, ne dis jamais adieu

Du 21/03 au 30/09/2026 tous les jours.

Horaires durant les vacances scolaires

Mardi à Dimanche 10h30 à 18h30

Fermé les Lundis

Horaires hors vacances scolaires

Vendredi à Dimanche 10h30 à 18h30

Fermé du Lundi au Jeudi. Espace Hôtel de Lagoy 11 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-21

fin : 2026-09-30

Découvrez l’exposition Freddie Mercury, ne dis jamais adieu à l’Espace Hôtel de Lagoy à Saint-Rémy-de-Provence !Familles

Après David Bowie et Mr Jones’ Long Hair, David Lawrence revient à l’Espace Hôtel de Lagoy avec une exposition aussi puissante qu’émouvante.



À travers 170 photographies, commentées par l’écrivain, cette nouvelle exposition rend hommage à une icône intemporelle Freddie Mercury.



Des images rares, des instants de scène, de vie, de liberté, qui racontent l’artiste, l’homme, la légende. Plus qu’une exposition, c’est une immersion dans l’univers d’un génie flamboyant, une invitation à redécouvrir son énergie, sa sensibilité et son héritage artistique. .

Espace Hôtel de Lagoy 11 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 87 49 41 lagoyexpo@templarpresse.com

English :

Discover the Freddie Mercury, never say goodbye exhibition at the Espace Hôtel de Lagoy in Saint-Rémy-de-Provence !

