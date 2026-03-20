Exposition Frédéric Jammes Vernissage et dégustation de vin Galerie Atelier Jammes Lutton Neuvic

Exposition Frédéric Jammes Vernissage et dégustation de vin

Galerie Atelier Jammes Lutton 816 route des Jeannetoux Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

L’Atelier Jammes Lutton vous convie au vernissage de l’exposition de Frédéric Jammes.

18h, Atelier Jammes Lutton (816 route des Jeannetoux).

Participation à la dégustation 10 €

Atelier Jammes Lutton 06 74 22 71 91 www.fredericjammes.com

L’Atelier Jammes Lutton vous convie au vernissage de l’exposition de Frédéric Jammes avec dégustation des vins du domaine Bois Mayaud de Soraya et Ludovic Boucher, vignerons en Touraine.

Vous découvrirez de nouveaux dessins, peintures et sculptures de Frédéric (exposition du 17 avril au 19 juin), tout en dégustant des vins bio et nature de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).

18h, Atelier Jammes Lutton (816 route des Jeannetoux).

Participation à la dégustation 10 €

Atelier Jammes Lutton 06 74 22 71 91 www.fredericjammes.com .

Galerie Atelier Jammes Lutton 816 route des Jeannetoux Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 22 71 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Frédéric Jammes Vernissage et dégustation de vin

Atelier Jammes Lutton invites you to the opening of Frédéric Jammes? exhibition.

6pm, Atelier Jammes Lutton (816 route des Jeannetoux).

Participation in tasting: 10 ?

Atelier Jammes Lutton 06 74 22 71 91 ? www.fredericjammes.com

L’événement Exposition Frédéric Jammes Vernissage et dégustation de vin Neuvic a été mis à jour le 2026-03-17 par Vallée de l’Isle en Périgord