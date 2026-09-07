Exposition « Frédéric Thalez : photographies anciennes inédites », Château d’Hausen – Mairie, Hombourg-Haut

Informations pratiques

Exposition « Frédéric Thalez : photographies anciennes inédites » Vendredi 18 septembre, 08h00 Château d’Hausen – Mairie Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

L’exposition présentera une sélection de photographies anciennes inédites du photographe Frédéric Thalez (1912-2002), proposée par son fils Ralph Thalez et sa petite-fille Élodie, qui œuvrent avec passion à la transmission de ce patrimoine photographique.

Exposition visible du vendredi 18 septembre au 9 octobre 2026

Elle sera accessible librement aux horaires d’ouverture de la mairie :

Du lundi au jeudi : 8h00 – 12h00 et 13h30 – 17h15.

Vendredi : 8h00 – 12h00.

Samedi, Dimanche : fermé.

Château d’Hausen – Mairie 17 rue de Metz, 57470 Hombourg-Haut Hombourg-Haut 57470 Merlebach Moselle Grand Est 03 87 81 69 20 http://hombourg-haut.fr C’est une ancienne cité médiévale, édifiée et fortifiée au XIIIᵉ siècle par les évêques de Metz. Aujourd’hui, le village du Vieux-Hombourg, qui s’étend au pied de l’imposante église collégiale, occupe un site remarquable, planté sur une colline gréseuse, dans un décor vert et boisé.

Les anciens villages de Hellering et de Hombourg-Bas, qui avaient constitué la commune de Hombourg à partir de la Révolution française, connurent, après la Seconde Guerre mondiale, l’adjonction de nombreux nouveaux quartiers, corollaire du boom économique et démographique.

Riche de cette histoire, la ville de Hombourg-Haut dispose notamment d’un patrimoine architectural couvrant toutes les périodes depuis le Moyen Âge, d’équipements scolaires (établissements du premier et du second degré), ainsi que d’équipements sportifs, d’aires de jeux et de loisirs. Deux manifestations artistiques et culturelles jalonnent chaque année la vie locale : le Festival international Théodore Gouvy et le Carnaval, avec sa cavalcade qui en marque l’apothéose.

L’exposition présentera une sélection de photographies anciennes inédites du photographe Frédéric Thalez (1912-2002), proposée par son fils Ralph Thalez et sa petite-fille Élodie, qui œuvrent avec à …

©Sarah Schwartz