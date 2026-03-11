Exposition Free the spirits

Rue des Anciens Combattants Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-04-01

Nouvelle exposition Free the spirits de la Chapelle Saint-Nicolas défie les échelles en alliant deux artistes plasticiens normands.

Pour leur projet commun Free the Spirits , Antoine Duchenet et Pauline Rima proposent un format d’exposition expérimental, qui se tient à l’intérieur d’un complexe architectural miniature.

Cette collaboration entre les deux artistes fait cohabiter et dialoguer leurs recherches autour de l’ébauche, de l’amorce et du détail au cœur d’un même dispositif. La maquette présente un ensemble de scènes et de scénarios d’œuvres miniatures, qui apporte un nouveau regard sur le travail créatif respectif . .

Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67 exposition@argentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Free the spirits

L’événement Exposition Free the spirits Argentan a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom