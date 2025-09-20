Exposition « Frère André Bouton, moine artiste » Eglise Notre-Dame de Buire au Bois Buire-au-Bois

Exposition « Frère André Bouton, moine artiste » Eglise Notre-Dame de Buire au Bois Buire-au-Bois samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Frère André Bouton, moine artiste » 20 et 21 septembre Eglise Notre-Dame de Buire au Bois Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Accès libre le samedi et le dimanche de 9h à 18h.

Eglise Notre-Dame de Buire au Bois rue de l’église, Buire au Bois Buire-au-Bois 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025