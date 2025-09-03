Exposition « Frères d’Arènes » de LiSka LLoRCa Arles

Du 03/09 au 14/09/2025 du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Vernissage le mercredi 3 septembre à 18h. 24 rue de l’Hôtel de Ville Arles Bouches-du-Rhône

Venez découvrir l’exposition « Frères d’Arènes » de l’artiste plasticienne LiSKa LLoRCa.

LiSKa LLoRCa est une touche à tout attachée à certaines valeurs généreuses .

24 rue de l’Hôtel de Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 85 08 10 liska.artiste@gmail.com

English :

Come and discover the « Frères d’Arènes » exhibition by visual artist LiSKa LLoRCa.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung « Frères d’Arènes » (Brüder der Arena) der bildenden Künstlerin LiSKa LLoRCa.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra « Frères d’Arènes » dell’artista visiva LiSKa LLoRCa.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición « Frères d’Arènes » del artista plástico LiSKa LLoRCa.

