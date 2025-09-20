Exposition Fresque des résistants à la chapelle de Couasnon Chapelle de Couasnon Olivet

Exposition Fresque des résistants à la chapelle de Couasnon 20 et 21 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ancienne chapelle du XVIIIe siècle. Elle se trouvait près de la cour d’honneur du château, au bout d’une large avenue appelée aujourd’hui Impasse du château (près de l’horloge fleurie). Abritée sous un grand cèdre plusieurs fois centenaire, elle a été en partie restaurée et accueille des expositions de sculptures. Des statues, en bois sculpté, de personnages historiques y sont présentées. En cours d’exécution, on peut y voir des statues sculptées en taille directe et des fresques peintes sur les murs de 4 mètres de haut.

En cours d’exécution une fresque sur les Résistants.

Dont Marcel BELOT, Odette TOUPENSE et les autres. Tués ou déportés.

Chapelle de Couasnon 196 Impasse du Château, 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

Abritée sous un grand cèdre plusieurs fois centenaire, elle a été en partie restaurée et accueille des expositions de sculptures. Des statues, en bois sculpté, de personnages historiques y sont présentées.

Savez-vous qu’elle a jadis abrité une admirable sculpture en marbre appelée « Vierge d’Olivet », aujourd’hui exposée au musée du Louvre !?

