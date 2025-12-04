Exposition Fresque fleurie Blue Fox Coffee Agen

Exposition Fresque fleurie

Jusqu’au 6 janvier 2026, le BFC accueille l’exposition la “Fresque fleurie” réalisée par les adhérents de La Maison Montesquieu.

English : Exposition Fresque fleurie

Until January 6, 2026, BFC is hosting the Fresque fleurie exhibition created by members of La Maison Montesquieu.

