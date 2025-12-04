Exposition Fresque fleurie Blue Fox Coffee Agen

Exposition Fresque fleurie Blue Fox Coffee Agen dimanche 28 décembre 2025.

Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-12-28
fin : 2026-01-06

2025-12-28

Jusqu’au 6 janvier 2026, le BFC accueille l’exposition la “Fresque fleurie” réalisée par les adhérents de La Maison Montesquieu.
Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 04 83 91  bluefoxcoffee@outlook.fr

Until January 6, 2026, BFC is hosting the Fresque fleurie exhibition created by members of La Maison Montesquieu.

