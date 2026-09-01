Exposition fruitière de la Pommeraie de Schalkendorf Schalkendorf
dimanche 27 septembre 2026 · Schalkendorf
Informations pratiques
Schalkendorf
Exposition fruitière de la Pommeraie de Schalkendorf
50 Rue Principale Schalkendorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Exposition fruitière de la Pommeraie de Schalkendorf, exposition de pommes anciennes du village, animations : rallye sensoriel, pressage de pommes, dégustation de fruits, apiculture.
Exposition fruitière de la Pommeraie de Schalkendorf, exposition de pommes anciennes du village, animations : rallye sensoriel, pressage de pommes, dégustation de fruits, apiculture. Inauguration à 11h. Repas de midi. 0 .
50 Rue Principale Schalkendorf 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 88 72 80 jeromevdw67@gmail.com
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English :
Fruit exhibition at the Schalkendorf Apple Orchard, an exhibition of heirloom apples from the village, activities: sensory scavenger hunt, apple pressing, fruit tasting, beekeeping.
L’événement Exposition fruitière de la Pommeraie de Schalkendorf Schalkendorf a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre