Informations pratiques

Schalkendorf

Exposition fruitière de la Pommeraie de Schalkendorf

50 Rue Principale Schalkendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Exposition fruitière de la Pommeraie de Schalkendorf, exposition de pommes anciennes du village, animations : rallye sensoriel, pressage de pommes, dégustation de fruits, apiculture.

Exposition fruitière de la Pommeraie de Schalkendorf, exposition de pommes anciennes du village, animations : rallye sensoriel, pressage de pommes, dégustation de fruits, apiculture. Inauguration à 11h. Repas de midi. 0 .

50 Rue Principale Schalkendorf 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 88 72 80 jeromevdw67@gmail.com

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English :

Fruit exhibition at the Schalkendorf Apple Orchard, an exhibition of heirloom apples from the village, activities: sensory scavenger hunt, apple pressing, fruit tasting, beekeeping.

L’événement Exposition fruitière de la Pommeraie de Schalkendorf Schalkendorf a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre