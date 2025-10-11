Exposition fruitière Ohnenheim
Exposition fruitière Ohnenheim samedi 11 octobre 2025.
Exposition fruitière
196B Rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date :
Début : Samedi 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12
Exposition de fruits, atelier, marché locale, matériel arboricole, affûtage et tombolas
Tout au long du week-end découvrez exposition de fruits, atelier autour du naturel, marché de produits locaux, matériel arboricole, affutage de toutes sortes et tombola .
196B Rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 99 18 71 66
English :
Fruit exhibition, workshop, local market, arboricultural equipment, sharpening and tombolas
German :
Obstausstellung, Workshop, lokaler Markt, Baummaterial, Schleifen und Tombolas
Italiano :
Mostra della frutta, laboratorio, mercato locale, attrezzature per l’arboricoltura, affilatura e tombolo
Espanol :
Exposición de frutas, taller, mercado local, material de arboricultura, afilado y tómbolas
