Exposition fruitière Ohnenheim

Exposition fruitière Ohnenheim samedi 11 octobre 2025.

Exposition fruitière

196B Rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

– – EUR

Début : Samedi 2025-10-11 15:00:00
Début : Samedi 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12

Exposition de fruits, atelier, marché locale, matériel arboricole, affûtage et tombolas
Tout au long du week-end découvrez exposition de fruits, atelier autour du naturel, marché de produits locaux, matériel arboricole, affutage de toutes sortes et tombola   .

196B Rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 99 18 71 66 

English :

Fruit exhibition, workshop, local market, arboricultural equipment, sharpening and tombolas

German :

Obstausstellung, Workshop, lokaler Markt, Baummaterial, Schleifen und Tombolas

Italiano :

Mostra della frutta, laboratorio, mercato locale, attrezzature per l’arboricoltura, affilatura e tombolo

Espanol :

Exposición de frutas, taller, mercado local, material de arboricultura, afilado y tómbolas

L’événement Exposition fruitière Ohnenheim a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme du Grand Ried