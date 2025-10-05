Exposition fruitière Espace Nicolas Schmitt de Garche Thionville

Exposition fruitière Espace Nicolas Schmitt de Garche Thionville dimanche 5 octobre 2025.

Exposition fruitière

Espace Nicolas Schmitt de Garche 131 Rue de Meilbourg Thionville Moselle

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-10-05 10:00:00

2025-10-05 19:00:00

2025-10-05

Traditionnelle exposition fruitière organisée par l’association des Arboriculteurs de Garche et Envrions. Marché du terroir et vente de fruits.Tout public

Espace Nicolas Schmitt de Garche 131 Rue de Meilbourg Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 60 24 89 07 gerard.conradt@free.fr

English :

Traditional fruit show organized by the Arboriculteurs de Garche et Envrions association. Local market and fruit sales.

German :

Traditionelle Obstausstellung, organisiert von der Association des Arboriculteurs de Garche et Envrions (Verein der Obstbauern von Garche und Envrions). Regionaler Markt und Obstverkauf.

Italiano :

Tradizionale fiera della frutta organizzata dall’Associazione dei coltivatori di alberi della Garche e dell’Envrions. Mercato locale e vendita di frutta.

Espanol :

Feria tradicional de la fruta organizada por la asociación de arboricultores de Garche y Envrions. Mercado local y venta de fruta.

L’événement Exposition fruitière Thionville a été mis à jour le 2025-09-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME