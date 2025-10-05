Exposition fruitière Espace Nicolas Schmitt de Garche Thionville
Exposition fruitière Espace Nicolas Schmitt de Garche Thionville dimanche 5 octobre 2025.
Exposition fruitière
Espace Nicolas Schmitt de Garche 131 Rue de Meilbourg Thionville Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
Traditionnelle exposition fruitière organisée par l’association des Arboriculteurs de Garche et Envrions. Marché du terroir et vente de fruits.Tout public
English :
Traditional fruit show organized by the Arboriculteurs de Garche et Envrions association. Local market and fruit sales.
German :
Traditionelle Obstausstellung, organisiert von der Association des Arboriculteurs de Garche et Envrions (Verein der Obstbauern von Garche und Envrions). Regionaler Markt und Obstverkauf.
Italiano :
Tradizionale fiera della frutta organizzata dall’Associazione dei coltivatori di alberi della Garche e dell’Envrions. Mercato locale e vendita di frutta.
Espanol :
Feria tradicional de la fruta organizada por la asociación de arboricultores de Garche y Envrions. Mercado local y venta de fruta.
