Exposition Fumagalli invite ses élèves et Xavier Rousseau Musée Baron Martin Gray

Exposition Fumagalli invite ses élèves et Xavier Rousseau

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-01-30

Natif de Gray, Christian Fumagalli s’installe pour trois mois au musée Baron Martin qui présente une trentaine de ses

œuvres récentes permettant d’avancer dans la compréhension de son chemin pictural, de découvrir ses intérêts nouveaux, la manière dont il puise son inspiration et invente les mondes qui le caractérisent.

Quelques œuvres plus anciennes, comme autant de jalons, révèlent en creux ses appropriations et désappropriations de certains thèmes, ses implications philosophiques ou spirituelles, ses références de pensée, sa façon de saisir la peinture et son inscription dans le temps.

A l’issue d’une formation à l’Ecole des Beaux-Arts dans l’aura féconde du professeur Jean Ricardon, Fumagalli a avancé vers sa vérité dans le sillage du mouvement italien de la peinture métaphysique empreinte de mélancolie qu’il a réglé à ses propres obsessions et écheveaux de désirs.

Travail soutenu des fonds et des formats, fragments d'architectures décontextualisés, personnages atomisés ou ferraillant en vain ou encore murés dans une solitude intérieure, formes géométriques puissantes hérissant la surface de la réalité ou roulant dans un ciel qui ne dit pas son nom, mais aussi chevaux incandescents offensant

A l’issue d’une formation à l’Ecole des Beaux-Arts dans l’aura féconde du professeur Jean Ricardon, Fumagalli a avancé vers sa vérité dans le sillage du mouvement italien de la peinture métaphysique empreinte de mélancolie qu’il a réglé à ses propres obsessions et écheveaux de désirs.

Travail soutenu des fonds et des formats, fragments d’architectures décontextualisés, personnages atomisés ou ferraillant en vain ou encore murés dans une solitude intérieure, formes géométriques puissantes hérissant la surface de la réalité ou roulant dans un ciel qui ne dit pas son nom, mais aussi chevaux incandescents offensant

pigments, lumières et actions caractérisent son entrée en peinture. .

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 16 musee@ville-gray.fr

English : Exposition Fumagalli invite ses élèves et Xavier Rousseau

