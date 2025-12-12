Exposition Fumée, Feu et Lumière par Trazar Astley-Reid au restaurant Histoire sans Faim à Huelgoat. Huelgoat

Exposition Fumée, Feu et Lumière par Trazar Astley-Reid au restaurant Histoire sans Faim à Huelgoat.

1 Place Aristide Briand Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Exposition Fumée, Feu et Lumière par Trazar Astley-Reid de Chateauneuf-du-Faou Poterie au Histoire sans Faim de Novembre à Janvier.

De belles idées cadeaux, du cours de poterie au ‘Moon jar’ en Horse Hair Raku en passant par les tasses en grès. Venez jeter un coup d’œil aux horaires d’ouverture du restaurant, pour rappel en ce moment à partir de 19h les lundis, mardis, samedis et dimanches. .

