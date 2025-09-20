Exposition « Fungi Fascination » et animations Moulin de Carra Ville-la-Grand

Le Moulin de Carra est aujourd’hui un lieu d’expositions avec un riche programme d’animations et d’évènements toujours en lien avec la nature, le vivant.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, plongez dans le monde fascinant des champignons en visitant l’exposition « Fungi Fascination ». Fruit d’un travail collectif de 8 artistes, vous découvrirez les multiples facettes des champignons : gastronomique, scientifique, biologique, fantastique, écologique…

Diverses animations tout au long de l’après-midi :

– Combi Rétro Gaming : montez à bord d’un combi de 1975 pour un voyage dans le temps vidéoludique en compagnie de consoles premières générations et de Toad du royaume des champignons !

– Atelier artistique « Champignons au fusain » : une approche immersive où la nature devient à la fois source d’inspiration et matière première. 14h à 16h, sur inscription à moulin@vlg.fr, dès 8 ans.

– Stands nature : fleurs et champignons avec l’association La Chanterelle, cultivons notre avenir avec l’association 2tonnes, troc de graines et crêpes avec les jardiniers du Moulin de Carra, atelier compostage avec Annemasse Agglo.

Moulin de Carra Rue du vieux moulin, 74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 49 33 12 http://www.vlg.fr moulin@vlg.fr Le Moulin de Carra est un site d'intérêts patrimonial, culturel et naturel de Ville-la-Grand (Haute-Savoie). Sa réhabilitation en a fait un lieu de partage, d'éducation et de sensibilisation au développement durable.

