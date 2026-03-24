Exposition Funk your eyes Le Phare Limoges

Exposition Funk your eyes

Le Phare 50 Boulevard Gambetta Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18

Le Phare accueille l’exposition ‘Funk your eyes de Léonard Bretaudeau, artiste et designer graphique, dont le travail explore le langage puissant de l’affiche.

Entre abstraction et pop-art, son travail insuffle une énergie brute et instinctive

à chaque création. Inspirées par le souffle, des années 70,90, du cinéma, de la musique et des cultures visuelles, ces œuvres se déploient comme des pulsations mêlant chaleur, mouvement et motifs presque organiques ou moléculaires ! Chaque affiche devient un terrain d’exploration une invitation à ressentir et à vibrer.

Le vernissage aura lieu le 26 mars, dès 19H, en présence de l’artiste. .

Le Phare 50 Boulevard Gambetta Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 20 22 00

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English : Exposition Funk your eyes

L’événement Exposition Funk your eyes Limoges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole