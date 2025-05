Exposition Funny art – Place du Général de Gaulle Angerville-l’Orcher, 1 juin 2025 07:00, Angerville-l'Orcher.

La mairie d’Angerville-l’Orcher accueille une exposition intitulée « Funny art ». Vous pourrez découvrir les œuvres du peintre Christophe Cosquéric et de la sculptrice Delphine Laignel.

Du 2 au 30 juin 2025, aux heures d’ouverture de la mairie et tous les dimanches de 15h à 17h30 en présence des artistes.

Place du Général de Gaulle Mairie d’Angerville-l’Orcher

Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 92 02 contact@orange.fr

English : Exposition Funny art

Angerville-l’Orcher town hall is hosting an exhibition entitled « Funny art ». You can discover the works of painter Christophe Cosquéric and sculptor Delphine Laignel.

From June 2 to 30, 2025, during Town Hall opening hours and every Sunday from 3pm to 5:30pm, in the presence of the artists.

German :

Im Rathaus von Angerville-l’Orcher findet eine Ausstellung mit dem Titel « Funny art » statt. Sie können die Werke des Malers Christophe Cosquéric und der Bildhauerin Delphine Laignel entdecken.

Vom 2. bis 30. Juni 2025, während der Öffnungszeiten des Rathauses und jeden Sonntag von 15:00 bis 17:30 Uhr in Anwesenheit der Künstler.

Italiano :

Il municipio di Angerville-l’Orcher ospita una mostra intitolata « Funny art ». Potrete scoprire le opere del pittore Christophe Cosquéric e della scultrice Delphine Laignel.

Dal 2 al 30 giugno 2025, durante gli orari di apertura del municipio e ogni domenica dalle 15.00 alle 17.30, alla presenza degli artisti.

Espanol :

El ayuntamiento de Angerville-l’Orcher acoge una exposición titulada « Arte divertido ». Podrá descubrir las obras del pintor Christophe Cosquéric y la escultora Delphine Laignel.

Del 2 al 30 de junio de 2025, durante las horas de apertura del Ayuntamiento y todos los domingos de 15:00 a 17:30, en presencia de los artistas.

