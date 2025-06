Exposition « FUSAINS » – Sancerre 21 juin 2025 14:00

Cher

Exposition « FUSAINS » 1, porte Saint André Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-08-02 19:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Michel Lepareur, artiste au talent fulgurant, façonnait lui-même ses fusains à partir de bois d’essences variées.

Ses œuvres, austères mais lumineuses, sont de véritables peintures où le fusain devient une matière vivante.

Chaque trait incarne un combat entre ombre et lumière, avec une force d’expression saisissante.

À travers cette exposition, c’est toute la grandeur d’un art sobre et inspiré par la nature que l’on découvre.

Vernissage le 20 juin au 1 porte Saint André à partir de 18h .

1, porte Saint André

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 22 65 03

English :

Michel Lepareur, an artist of dazzling talent, shaped his own charcoals from a variety of woods.

German :

Michel Lepareur, ein Künstler mit fulminantem Talent, formte seine Kohlestifte aus verschiedenen Holzarten selbst.

Italiano :

Michel Lepareur, un artista dal talento folgorante, realizzava il proprio carboncino con una varietà di legni.

Espanol :

Michel Lepareur, artista de talento deslumbrante, fabricaba su propio carboncillo a partir de diversas maderas.

