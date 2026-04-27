Exposition Fusion de Sandie Louit Place Harrismendi Arbonne

Arbonne

Exposition Fusion de Sandie Louit

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

À travers cette série photographique, je propose une réflexion sensible et poétique sur l’égalité entre tous les êtres vivants. De l’humain à l’animal, du végétal à chaque forme de vie visible ou invisible, mon travail cherche à révéler ce lien universel qui nous unit tous un souffle commun, une même essence, une âme qui habite chaque existence.

Mes images cherchent à redonner à chaque être, sa juste place dans le grand tissu du vivant. Il ne s’agit plus de hiérarchie, mais de coexistence, de résonance, de fusion, d’unité. Sandie Louit.

Vernissage le 1er mai de 18h à 21h. .

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@topaketak.fr

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English :

L’événement Exposition Fusion de Sandie Louit Arbonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque