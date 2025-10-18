Exposition « Fusion Equestre » au Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville Parnay

Exposition « Fusion Equestre » au Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville Parnay 18 octobre – 20 décembre Entrée libre et gratuite

Plongez dans l’univers équestre à travers les regards croisés de Sonia Meschine et Cyrille Mercier, dans le cadre du festival Off Cheval.

Dans le cadre du festival Off cheval, le Domaine de Rocheville accueille l’exposition “Fusion Equestre”. Plongez dans l’univers équestre à travers le regard croisé de deux photographes saumurois: Sonia Meschine et Cyrille Mercier.

Entre émotion, performance technique et passion, leurs clichés célèbrent la beauté du cheval, compagnon de travail, de sport et de cœur.

Cyrille Mercier, ancien professionnel du monde équestre, capture l’intensité de la compétition et le savoir-faire unique du Cadre Noir. Ses clichés révèlent la rigueur, les expressions de visage des cavaliers et l’harmonie qu’ils entretiennent avec leurs montures.

En écho, Sonia Meschine explore un versant plus poétique et instinctif. Dans ses séries empreintes de douceur et d’humour, elle saisit la complicité entre l’humain et l’animal.

Leurs univers se rencontrent pour offrir une vision complète du monde du cheval, entre sport et émotion, force et délicatesse.

Que vous soyez passionné d’équitation, amateur de photographie ou simple curieux, venez découvrir cette exposition au Domaine de Rocheville. Sa grande salle vitrée au milieu des vignes, met en valeur cette rencontre artistique où le cheval est source d’inspiration.

Profitez de votre visite pour découvrir également nos vins bio en AOP Saumur Blanc, Saumur Rosé, Saumur Champigny et Crémant de Loire.

Entrée libre aux heures d’ouverture du domaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-12-20T18:00:00.000+01:00

1

https://www.domaine-de-rocheville.fr nathalie@domainederocheville.fr 02 41 38 10 00

Domaine de Rocheville Chemin de Béniquet, Les Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire