Exposition GAAMA Entrelacées … Nérac

La Galerie Associative d’Art et Métiers d’Art (GAAMA) accueille l’exposition Entrelacées… , réunissant six créatrices qui tissent et croisent leurs univers artistiques autour du fil, de la matière et du geste.

La Galerie Associative d’Art et Métiers d’Art (GAAMA) accueille l’exposition Entrelacées… , réunissant six créatrices qui tissent et croisent leurs univers artistiques autour du fil, de la matière et du geste. À travers leurs œuvres, Stacey Harvey Brown, Karen Hobbs, Cécile Legratiet, Manon Lorgue, Marie José Massol et Inge Zorn invitent le public à découvrir des approches sensibles et variées de la création textile et artistique.

Cette exposition met en lumière la richesse des savoir-faire et des expressions contemporaines liées aux arts et métiers d’art. Elle s’accompagne également d’une présentation d’œuvres réalisées par une vingtaine d’artistes et artisans d’art, offrant un panorama de techniques et de sensibilités créatives.

Une invitation à découvrir des univers artistiques entrelacés, où se mêlent créativité, matières et savoir-faire. .

English : Exposition GAAMA Entrelacées …

The Galerie Associative d?Art et Métiers d?Art (GAAMA) hosts the Entrelacées? exhibition, bringing together six creators who weave and cross-weave their artistic universes around thread, material and gesture.

