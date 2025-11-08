Exposition Gabin Belmondo Delon Saint-Michel-de-Fronsac

1 Le Bourg Saint-Michel-de-Fronsac Gironde

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Trois acteurs célèbres du cinéma français Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Trois vies, trois carrières parallèles ou qui se croisent à l’occasion d’un film. L’exposition revient sur ces parcours très différents avec des succès et des échecs qui constituent une partie de l’histoire du cinéma.

En complément de l’exposition, le film L’homme de Rio de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo et Françoise Dorléac sera projeté le vendredi 7 novembre à 20h (séance à 5€).

Exposition le samedi 8 et dimanche 9 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. .

1 Le Bourg Saint-Michel-de-Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine

