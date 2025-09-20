Exposition Gabriel Voisin, Inventer sans limites Belleville Belleville-en-Beaujolais
Exposition Gabriel Voisin, Inventer sans limites Belleville Belleville-en-Beaujolais samedi 20 septembre 2025.
Exposition Gabriel Voisin, Inventer sans limites
Belleville 68 rue de la République Belleville-en-Beaujolais Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Exposition mettant à l’honneur un grand pionner de l’aviation française et constructeur d’automobiles de luxe sous la marque « Avions-Voisin ».
.
Belleville 68 rue de la République Belleville-en-Beaujolais 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 66 44 67 hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
English :
An exhibition celebrating a great pioneer of French aviation and builder of luxury automobiles under the « Avions-Voisin » brand.
German :
Ausstellung, in der ein großer Pionier der französischen Luftfahrt und Hersteller von Luxusautos unter der Marke « Avions-Voisin » geehrt wird.
Italiano :
Una mostra in onore di un grande pioniere dell’aviazione francese e produttore di auto di lusso con il marchio « Avions-Voisin ».
Espanol :
Exposición en honor de un gran pionero de la aviación francesa y fabricante de automóviles de lujo bajo la marca « Avions-Voisin ».
L’événement Exposition Gabriel Voisin, Inventer sans limites Belleville-en-Beaujolais a été mis à jour le 2025-08-06 par Beaujolais Tourisme