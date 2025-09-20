Exposition Gabriel Voisin, Inventer sans limites Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Réalisée par les Archives départementales de Saône-et-Loire, cette exposition est dédiée à Gabriel Voisin. Grand pionnier de l’aviation française civile et militaire, constructeur d’automobiles de luxe sous la marque « Avions-Voisin », Gabriel Voisin fut avant tout un inventeur insatiable doté d’un esprit créatif visionnaire. Aujourd’hui encore, la technique comme le design de ses productions continuent à séduire et à étonner.

A travers textes, objets et vidéos, l’exposition invite à explorer le parcours hors-norme d’un grand amoureux de la Saône, au bord de laquelle il a commencé et fini sa vies.

Hôtel-Dieu 68 Rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, France Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Premiers locaux inaugurés en 1733 (salle des malades, vestibule, réfectoire, …). Pharmacie construite en 1749. En 1826, construction de la seconde salle de malades et de la chapelle des malades. En 1850, troisième salle des malades. En 1851, chapelle des soeurs. L’hôpital a fonctionné comme hospice jusqu’en 1991.

