Ouverture exceptionnelle pour le Festival de l’auto de Mâcon !

Venez découvrir qui était Gabriel Voisin !

Pour mettre en lumière cet inventeur passionné, les Archives départementales de Saône-et-Loire, site culturel du Département, lui consacrent une exposition.

Grand pionnier de l’aviation française civile et militaire, constructeur d’automobiles de luxe sous la marque « Avions-Voisin », Gabriel Voisin fut avant tout un inventeur insatiable doté d’un esprit créatif visionnaire. Aujourd’hui encore, la technique comme le design de ses productions continuent à séduire et à étonner.

A travers textes, objets et vidéos, l’exposition invite à explorer le parcours hors-norme d’un grand amoureux de la Saône, au bord de laquelle il a commencé et fini sa vie.

Exposition ouverte jusqu’au 28 mai (du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et sur rendez-vous pour les groupes). .

