Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 Lons-le-Saunier

Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier Jura

Début : 2026-01-30 14:00:00

fin : 2026-03-12 18:15:00

Date(s) :

2026-01-30

Depuis sa création à l’automne 2018, les expositions à la Galerie 2023 duraient 4 semaines. A partir de maintenant, elles se dérouleront sur 6 ou 7 semaines suivant le découpage du calendrier. Les vernissages se tiendront toujours le vendredi soir à partir de 18h30.

Cette nouvelle exposition sera donc visible du 30 janvier au 12 mars 2026

Le vernissage aura lieu le vendredi 30 janvier 2026 à 18h30 au 14 rue des salines à Lons-le-Saunier.

Vous pourrez découvrir le travail de 3 artistes

Carole PETIT (Sculpture)

Nicolas MONJO (Peinture)

Monch (Photographie)

et les 8 artistes permanents de la galerie

– Didier BOSSU Peintre

– Harmony DESCAMPS Dessin et Peinture

– FERMET & FATON Photographie

– Marine LORMÉE Céramiste

– Stéphanie LORENTZ Sculpture

– Thierry MARCO Dessin et Peinture

– Illiam SUÁREZ Vidéo/Son

– Gérald SVOBODA Céramiste .

Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté galerie2023@gmail.com

