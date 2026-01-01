Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 Lons-le-Saunier
Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 Lons-le-Saunier vendredi 30 janvier 2026.
Exposition Galerie 2023
Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 14:00:00
fin : 2026-03-12 18:15:00
Date(s) :
2026-01-30
Depuis sa création à l’automne 2018, les expositions à la Galerie 2023 duraient 4 semaines. A partir de maintenant, elles se dérouleront sur 6 ou 7 semaines suivant le découpage du calendrier. Les vernissages se tiendront toujours le vendredi soir à partir de 18h30.
Cette nouvelle exposition sera donc visible du 30 janvier au 12 mars 2026
Le vernissage aura lieu le vendredi 30 janvier 2026 à 18h30 au 14 rue des salines à Lons-le-Saunier.
Vous pourrez découvrir le travail de 3 artistes
Carole PETIT (Sculpture)
Nicolas MONJO (Peinture)
Monch (Photographie)
et les 8 artistes permanents de la galerie
– Didier BOSSU Peintre
– Harmony DESCAMPS Dessin et Peinture
– FERMET & FATON Photographie
– Marine LORMÉE Céramiste
– Stéphanie LORENTZ Sculpture
– Thierry MARCO Dessin et Peinture
– Illiam SUÁREZ Vidéo/Son
– Gérald SVOBODA Céramiste .
Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté galerie2023@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Galerie 2023
L’événement Exposition Galerie 2023 Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-01-17 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION