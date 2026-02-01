Exposition Galerie Agapé Hub ELLES Agapé Hub Dinard

Exposition Galerie Agapé Hub ELLES

Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-21 11:00:00

fin : 2026-03-31 19:00:00

Exposition ELLES à la galerie Agapé Hub.

– BILLY

– CADINOT Isabelle

– LECHAT Réjane

– LEGER Brigitte

– Monsieur RIZE

– DIVINE créateur de parfums

Vernissage le samedi 21 février de 18h30 à 21h. .

