Exposition Galerie Agapé Hub ELLES Agapé Hub Dinard

Exposition Galerie Agapé Hub ELLES
Début : 2026-02-21 11:00:00
fin : 2026-03-31 19:00:00
2026-02-21
Exposition ELLES à la galerie Agapé Hub.
– BILLY
– CADINOT Isabelle
– LECHAT Réjane
– LEGER Brigitte
– Monsieur RIZE
– DIVINE créateur de parfums
Vernissage le samedi 21 février de 18h30 à 21h. .
Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
