Exposition galerie Art’Mâteur Galerie ART’MÂTEUR Barfleur

Galerie ART’MÂTEUR 55 Rue Saint-Thomas Becket Barfleur Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-20 19:00:00

2025-07-14

Carole GIACOMINI-JAUNAS pastelliste,

E. LEMONNIER-RSICAS illustratrice poétique,

Sandrine CANUET-SAVARY peintre huile sur toile,

exposent leurs œuvres, chacune avec leur médium, leur univers et leur sensibilité.

Le lundi 14 juillet, ouverture de 10h à 22h.

Galerie ART’MÂTEUR 55 Rue Saint-Thomas Becket Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 95 77 23 33 riscas2611@gmail.com

English : Exposition galerie Art’Mâteur

Carole GIACOMINI-JAUNAS pastelliste,

E. LEMONNIER-RSICAS poetic illustrator,

Oil-on-canvas painter Sandrine CANUET-SAVARY,

exhibit their works, each in their own medium, universe and sensibility.

Monday July 14th, open from 10am to 10pm.

German :

Carole GIACOMINI-JAUNAS Pastellmalerin,

E. LEMONNIER-RSICAS Poetische Illustratorin,

Sandrine CANUET-SAVARY Malerin Öl auf Leinwand,

stellen ihre Werke aus, jede mit ihrem Medium, ihrer Welt und ihrer Sensibilität.

Am Montag, den 14. Juli, von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.

Italiano :

Carole GIACOMINI-JAUNAS pastelliste,

E. LEMONNIER-RSICAS illustratrice poetica,

Sandrine CANUET-SAVARY pittrice di oli su tela,

espongono le loro opere, ognuna con il proprio mezzo, con il proprio universo e la propria sensibilità.

Lunedì 14 luglio, apertura dalle 10.00 alle 22.00.

Espanol :

Pastelista Carole GIACOMINI-JAUNAS,

E. LEMONNIER-RSICAS ilustradora poética,

Sandrine CANUET-SAVARY pintora al óleo sobre lienzo,

exponen sus obras, cada una en su medio, con su propio universo y sensibilidad.

Lunes 14 de julio, abierto de 10.00 a 22.00 h.

