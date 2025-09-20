Exposition Galerie Capazza Nançay

Exposition Galerie Capazza Nançay samedi 20 septembre 2025.

Exposition 20 et 21 septembre Galerie Capazza Cher

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Quatre artistes en quête de lumière : Antoine LEPERLIER, Robert-Charles MANN, JANI, GOUDJI – Clôture des expositions d’été dans le fleuron de l’architecture militaire en Berry

Denis MONFLEUR, Ceux qui restent – sculpture – dans les espaces extérieurs

Galerie Capazza Grenier de Villâtre 1 rue des Faubourgs, 18330 Nançay Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire 02 48 51 80 22 http://capazza-galerie.com https://www.facebook.com/pages/Galerie-Capazza-Art-Contemporain/117146274968557 Située en Sologne mystérieuse, la Galerie Capazza, patrimoine historique du XVIIe siècle, rattaché au château de Nançay. Dans un cadre exceptionnel de 2000m², sont présentées les œuvres de 90 artistes de notoriété internationale incarnant l’art contemporain dans les registres les plus représentatifs des arts plastiques : peinture, sculpture, estampe, photographie, verre, céramique, orfèvrerie.

Créée en 1975 par Gérard et Sophie Capazza, elle est actuellement animée et gérée par Laura et Denis Capazza-Durand. Parking privé Aéroport de Paris Orly (180 km) Aéroport de Tours (110 km) Sortie Autoroute A71 n°4 Salbris (15 km) SNCF Gare de Vierzon (18 km)

Quatre artistes en quête de lumière exposés dans un écrin patrimonial du XVIIe siècle

©lauraCapazza-Durand