Exposition Galerie d’Art Joël Dupuis Monsieur Gérard Mortier Neufchâtel-Hardelot 8 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Exposition Galerie d’Art Joël Dupuis Monsieur Gérard Mortier 4 Place de Bournonville Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-08-18

Date(s) :

2025-07-08

La galerie est ouverte tous les jours pendant les vacances scolaires de 15h00 à 19h00 et les samedis et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 ainsi que sur rendez-vous. .

4 Place de Bournonville

Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 65 38

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Galerie d’Art Joël Dupuis Monsieur Gérard Mortier Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale