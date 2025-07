Exposition Galerie de l’Oscambre Galerie de l’Oscambre Chantelle

Galerie de l’Oscambre 41 place de l’Oscambre Chantelle Allier

Début : Vendredi 2025-07-03 15:00:00

fin : 2025-07-27 18:30:00

2025-07-03

Exposition captivante, présentant les œuvres de quatre artistes Etienne Philippe (peinture abstraite), Jacqueline Signoret (peinture abstraite et figurative), Ghislaine Garnier (céramique), et Noémie Richard (« Les idées farfelues de Nono »).

Galerie de l’Oscambre 41 place de l’Oscambre Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 18 79 38 anndupuy@wanadoo.fr

English :

A captivating exhibition featuring the work of four artists: Etienne Philippe (abstract painting), Jacqueline Signoret (abstract and figurative painting), Ghislaine Garnier (ceramics), and Noémie Richard (« Les idées farfelues de Nono »).

German :

Spannende Ausstellung mit Werken von vier Künstlern: Etienne Philippe (abstrakte Malerei), Jacqueline Signoret (abstrakte und figurative Malerei), Ghislaine Garnier (Keramik) und Noémie Richard (« Die verrückten Ideen von Nono »).

Italiano :

Una mostra accattivante che presenta le opere di quattro artisti: Etienne Philippe (pittura astratta), Jacqueline Signoret (pittura astratta e figurativa), Ghislaine Garnier (ceramica) e Noémie Richard (« Les idées farfelues de Nono »).

Espanol :

Una cautivadora exposición con la obra de cuatro artistas: Etienne Philippe (pintura abstracta), Jacqueline Signoret (pintura abstracta y figurativa), Ghislaine Garnier (cerámica) y Noémie Richard (« Les idées farfelues de Nono »).

