Exposition Galerie de mosaïques Office de tourisme Cœur de Lorraine Saint-Mihiel

Exposition Galerie de mosaïques

Office de tourisme Cœur de Lorraine 6 rue du palais de justice Saint-Mihiel Meuse

Exposition réalisée par les artistes néerlandais Paul Van der Waal et Léa Gulikers.Tout public

Office de tourisme Cœur de Lorraine 6 rue du palais de justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47 accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr

English :

Exhibition by Dutch artists Paul Van der Waal and Léa Gulikers.

German :

Ausstellung der niederländischen Künstler Paul Van der Waal und Léa Gulikers.

Italiano :

Mostra degli artisti olandesi Paul Van der Waal e Léa Gulikers.

Espanol :

Una exposición de los artistas holandeses Paul Van der Waal y Léa Gulikers.

