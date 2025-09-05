Exposition Galerie de mosaïques Office de tourisme Cœur de Lorraine Saint-Mihiel
Exposition Galerie de mosaïques Office de tourisme Cœur de Lorraine Saint-Mihiel vendredi 5 septembre 2025.
Exposition Galerie de mosaïques
Office de tourisme Cœur de Lorraine 6 rue du palais de justice Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-05 13:30:00
fin : 2025-10-30 18:00:00
Date(s) :
2025-09-05
Exposition réalisée par les artistes néerlandais Paul Van der Waal et Léa Gulikers.Tout public
0 .
Office de tourisme Cœur de Lorraine 6 rue du palais de justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47 accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
English :
Exhibition by Dutch artists Paul Van der Waal and Léa Gulikers.
German :
Ausstellung der niederländischen Künstler Paul Van der Waal und Léa Gulikers.
Italiano :
Mostra degli artisti olandesi Paul Van der Waal e Léa Gulikers.
Espanol :
Una exposición de los artistas holandeses Paul Van der Waal y Léa Gulikers.
L’événement Exposition Galerie de mosaïques Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-08-19 par OT COEUR DE LORRAINE