Exposition Galerie Révol Femmes Lala Galerie Révol Oloron-Sainte-Marie

Galerie Révol 8 Rue de Révol Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-12

Du 12 au 31 août, l’artiste Lala dévoilera ses oeuvres à la galerie Révol. Le local sera ouvert du vendredi au mercredi de 14h à 19h et permettra de découvrir l’exposition Femmes , dans laquelle Alexandra Gallardo rend hommage aux femmes et à leur force tranquille,

leur beauté intérieure, leur mémoire profonde , comme l’explique la ville. Chaque oeuvre saisit un instant, un geste, une émotion. Des figures parfois effacées, parfois éclatantes, mais toujours présentes . Un vernissage aura lieu le 13 août à 18h30. .

