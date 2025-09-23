Exposition galerie Têt’ de l’Art Forbach
Exposition galerie Têt’ de l’Art Forbach mardi 23 septembre 2025.
Exposition galerie Têt’ de l’Art
134 Rue Nationale Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-23 14:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
2025-09-23
La galerie Têt de l’Art propose sa 78ème session d’exposition.Tout public
134 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 13 31 44 contact@tetdelart.com
English :
The Têt de l’Art gallery presents its 78th exhibition session.
German :
Die Galerie Têt de l’Art bietet ihre 78.
Italiano :
La galleria Têt de l’Art organizza la sua 78a mostra.
Espanol :
La galería Têt de l’Art celebra su 78ª exposición.
