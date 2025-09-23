Exposition galerie Têt’ de l’Art Forbach

mardi 23 septembre 2025.

Exposition galerie Têt’ de l’Art

134 Rue Nationale Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-23 14:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-09-23

La galerie Têt de l’Art propose sa 78ème session d’exposition.Tout public

134 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 13 31 44 contact@tetdelart.com

English :

The Têt de l’Art gallery presents its 78th exhibition session.

German :

Die Galerie Têt de l’Art bietet ihre 78.

Italiano :

La galleria Têt de l’Art organizza la sua 78a mostra.

Espanol :

La galería Têt de l’Art celebra su 78ª exposición.

