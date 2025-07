Exposition Galerie Winston Marin-Marie Galerie Winston Dinard

Galerie Winston 20 rue Winston Churchill Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-08-24 19:00:00

2025-07-19

L a Galerie Winston Dinard est heureuse d’accueillir l’ exposition de l’artiste Marin-Marie (1901-1987) du 19 juillet au 24 août 2025.

Paul Emmanuel Durand-Couppel de Saint Front, dit Marin-Marie, est considéré comme le plus grand peintre officiel de la Marine du XXème siècle. Il est reconnu parmi ses pairs pour l’élégance de son trait et sa perception innée de la mer, des navires et de la lumière. C’est d’ailleurs pour sa luminosité qu’a été retenue l’œuvre reproduite sur l’affiche d’exposition Le Cap-hornier à contre-jour . Il s’agit d’une prouesse technique, l’artiste n’ayant travaillé qu’avec un lavis de bleus.

Vernissage de l’exposition samedi 19 juillet à partir de 18h. .

Galerie Winston 20 rue Winston Churchill Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 28 65

