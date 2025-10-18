Exposition Galerie Winston Pont-Aven, l’esprit moderne Galerie Winston Dinard

Galerie Winston 20 rue Winston Churchill Dinard

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2026-01-05 13:00:00

2025-10-18

L a Galerie Winston Dinard est heureuse d’accueillir l’ exposition PONT-AVEN, L’ESPRIT MODERNE du 18 octobre 2025 au 5 janvier 2026

L’École de Pont-Aven, une révolution picturale en Bretagne

À la fin du XIXe siècle, Pont-Aven devient le théâtre d’une profonde mutation artistique. Sous l’impulsion de Paul Gauguin et Émile Bernard, de jeunes peintres décident de rompre avec la peinture académique. Leur démarche, connue sous le nom de synthétisme, simplifie les formes, réinvente la composition et ouvre la voie à la modernité en peinture.

Exposition Pont-Aven à Dinard une trentaine d’œuvres réunies

La Galerie Winston Dinard lui consacre son exposition d’automne-hiver 2025, avec une sélection d’une trentaine d’œuvres de Paul Sérusier, Armand Seguin, Maurice Denis (…) mais aussi d’artistes qui, par la suite, ont prolongé ou confronté cet héritage, tels qu’Émile Othon Friesz, Jean-Françis Auburtin ou Lucien Simon. Pont-Aven, l’Esprit Moderne illustre ainsi à la fois la radicalité des recherches menées par Gauguin et Sérusier et le dialogue qui s’est noué avec d’autres courants artistiques.

Vernissage samedi 18 octobre à 18h30 .

Galerie Winston 20 rue Winston Churchill Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 28 65

